Trabzonspor'un genç yeteneği Kartal oldu! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
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    'un genç yeteneği oldu!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un genç yeteneği <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> oldu!

    Haber Türk yazarı Atilla Türker, futbol gündemine bomba gibi düşen bir haberi kaleme aldı. İşte Atilla Türker'in köşesine taşıdığı o haber: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 40 gün önce çok ilginç bir transfere imza atıldığını biliyor muydunuz?

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:57
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