Haber Türk yazarı Atilla Türker, futbol gündemine bomba gibi düşen bir haberi kaleme aldı. İşte Atilla Türker'in köşesine taşıdığı o haber: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 40 gün önce çok ilginç bir transfere imza atıldığını biliyor muydunuz?