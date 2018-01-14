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    14 Ocak 2018, Pazar
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    buluşması

    Gabbiadini buluşması
    Everton'un davetlisi olarak Cenk'in ilk maçını izlemeye giden Fikret Orman'ın burada İtalyan menajer Silvio Pagliari ile randevusu olduğunun ortaya çıkması Gabbiadini iddialarını güçlendirdi.

    Başkan Orman, Southampton'ın Monaco'dan Carillo'yu alması durumunda Güneş'in önüne "Domino etkisi ile alabiliriz" diyerek 'ye koymuştu. Güneş de, Napoli eşleşmesinden tanıdığı oyuncuya 'olur' vermişti. Orman, menajer Pagliari ile transferi görüşecek.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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