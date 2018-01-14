Gabbiadini buluşması
Everton'un davetlisi olarak Cenk'in ilk maçını izlemeye giden Fikret Orman'ın burada İtalyan menajer Silvio Pagliari ile randevusu olduğunun ortaya çıkması Gabbiadini iddialarını güçlendirdi.
Başkan Orman, Southampton'ın Monaco'dan Carillo'yu alması durumunda Güneş'in önüne "Domino etkisi ile alabiliriz" diyerek Gabbiadini'ye koymuştu. Güneş de, Napoli eşleşmesinden tanıdığı oyuncuya 'olur' vermişti. Orman, menajer Pagliari ile transferi görüşecek.
Başkan Orman, Southampton'ın Monaco'dan Carillo'yu alması durumunda Güneş'in önüne "Domino etkisi ile alabiliriz" diyerek Gabbiadini'ye koymuştu. Güneş de, Napoli eşleşmesinden tanıdığı oyuncuya 'olur' vermişti. Orman, menajer Pagliari ile transferi görüşecek.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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