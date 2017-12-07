Şenol Güneş zirveye çıktı

Kariyerinde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başında Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük futbol organizasyonunda boy gösteren tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde 18 kez saha kenarında yer aldı. Şenol Güneş, her iki takımın başında söz konusu organizasyonda 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Güneş'in çalıştırdığı takımlar 10 karşılaşmada berabere kalırken, sadece 2 kez yenildi.

Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde takımlarının 6 kez kazanmasını sağlayarak, yüzde 33,3'lük galibiyet oranı yakaladı ve bu kategoride en başarılı Türk teknik adam unvanını aldı.

Trabzonspor'un başında bu organizasyonda 6 maça çıkan Güneş, sahadan birer galibiyet ve yenilginin yanı sıra, 4 beraberlikle ayrıldı.

Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemini ise Beşiktaş'ın başında yaşıyor. Güneş yönetiminde şu ana dek 12 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 5 galibiyet aldı. Bu maçlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez yenildi.







- Fatih Terim

Türk teknik adamlar arasında Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maça çıkan Fatih Terim'in galibiyet oranı ise yüzde 31,7 oldu.

Terim, bu turnuvada tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere 41 maçta 13 kez galibiyet sevinci yaşadı.







- Hamza Hamzaoğlu

Geçmiş dönemde Galatasaray'ı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ise Şampiyonlar Ligi maçlarında 5 kez sahaya çıktı.

Bu kulvarda sadece bir kez kazanma sevinci yaşayan Hamzaoğlu'nun galibiyet oranı yüzde 20 oldu.







- Ertuğrul Sağlam

Türk çalıştırıcılardan Ertuğrul Sağlam da Beşiktaş ve Bursaspor'un teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadı.

İki takımın başında 12 maça çıkan Sağlam, kazanılan 2 karşılaşmanın ardından yüzde 16,6'lık galibiyet oranı tutturdu.







- En başarısızı Mustafa Denizli

Türk teknik adamlar arasında Şampiyonlar Ligi'nin en başarısız çalıştırıcısı Mustafa Denizli olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Denizli yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıkarken, tecrübeli teknik adam sadece kazanılan bir maç sonrası galibiyet oranında yüzde 7,6'da kaldı.

- Güneş'in takımları kolay yenilmiyor

Şenol Güneş'in başında olduğu takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine fazla galibiyet şansı vermedi.

Trabzonspor, Güneş'in görev aldığı 2011-2012 sezonunda grupta sadece bir kez mağlup olurken, Beşiktaş ise deneyimli teknik adam yönetiminde son 2 sezondaki 12 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahadan bir defa yenildi.

Güneş'in çalıştırdığı takımlar Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda sadece 2 yenilgi alırken, Fatih Terim 20 kez yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

Mustafa Denizli yönetimindeki ekipler Şampiyonlar Ligi'nde 10 defa yenildi. Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı maçlarda Türk takımları 9 yenilgi alırken, Hamza Hamzaoğlu ise 3 kez yenilgiye engel olamadı.

- Türk teknik direktörlerin Şampiyonlar Ligi performansı

Yerli teknik adamların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki performans tablosu şöyle: