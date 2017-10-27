Disiplin sevki dudak okuma ile yapılmadı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Caner Erkin'in disiplin kuruluna sevkinin nedenini açıklayarak, "Disiplin müfettişleri ve hukuk müşavirliğimiz, dudak okumadan disiplin sevki yapmadı. Caner çok aşırı, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle disipline sevk edildi" dedi.



ŞİDDET YASASI DEĞİL

Spor Güvenliği Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan Güreli, "Futbol federasyonunun spor disiplin hukuku çok ayrı bir şey. 6222 sayılı şiddetin önlenmesi yasası hükümetin iradesidir. TFF'nin spor disiplini çok ayrı bir şeydir. Caner Erkin'in hareketi spor hukukudur. Bu şiddet yasası ile ilgili değil" şeklinde konuştu.



GEREKLİ UYARIYI YAPTIK

Güreli sözlerini şöyle tamamladı:

Seneler önce Emre Belözoğlu için yapılmış. Orada da ayrımcılıktan olduğu için gönderilmiş. Raporda olmaması için kendi aramızda da konuşuyoruz, bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na da yönetim olarak, temsilciler, hakemler kurullarının birim başkanlarına da gerekli uyarıları yaptık. Bu konuda hakemlerimizin de hassas olmaları gerekiyor."