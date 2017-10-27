Disiplin sevki dudak okuma ile yapılmadı!
ŞİDDET YASASI DEĞİL
Spor Güvenliği Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan Güreli, "Futbol federasyonunun spor disiplin hukuku çok ayrı bir şey. 6222 sayılı şiddetin önlenmesi yasası hükümetin iradesidir. TFF'nin spor disiplini çok ayrı bir şeydir. Caner Erkin'in hareketi spor hukukudur. Bu şiddet yasası ile ilgili değil" şeklinde konuştu.
GEREKLİ UYARIYI YAPTIK
Güreli sözlerini şöyle tamamladı:
Seneler önce Emre Belözoğlu için yapılmış. Orada da ayrımcılıktan olduğu için gönderilmiş. Raporda olmaması için kendi aramızda da konuşuyoruz, bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na da yönetim olarak, temsilciler, hakemler kurullarının birim başkanlarına da gerekli uyarıları yaptık. Bu konuda hakemlerimizin de hassas olmaları gerekiyor."
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:52
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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