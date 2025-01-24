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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:04
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

F Grubu'nda oynadığı 4 müsabakadan galibiyetle ayrılan milli takım, son iki maç öncesinde lider olarak şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı.

Milliler, 6 Şubat Perşembe günü İzlanda'yı ağırlayacak. Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, 9 Şubat Pazar günü ise TSİ 19.00'da Ploieşti kentinde Romanya'ya konuk olacak.

Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan, Pelin Derya Bilgiç (Çimsa ÇBK Mersin), Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Duygu Özen, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor)

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