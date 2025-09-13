Tarih yazdık

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye, EuroBasket 2025'te yarı final mücadelesinde Yunanistan'ı 94-68 yendi. Milliler, 24 yıl sonra adını finale yazdırarak tarihe geçti. Cedi Osman'ın ilk 5'te başlaması ve özgüvenli şekilde oyuna girişimizle ilk 3 dakikada 7-0'lık seri yaptık. Ercan Osmani'nin 14 sayı bulduğu ilk çeyreği 26-16 önde kapattık. İkinci çeyrekte bu kez savunmada müthiş bir oyun oynadık, Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın da skor anlamında katkı vermesiyle devreye tam 18 sayı farkla 49-31 üstünlükle girdik.

BEKLE BİZİ ALMANYA

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında 13 sayı bulan 12 Dev Adam, farkı bir anda 24'e taşıdı. Hücumda ve savunmada enfes bir denge tutturan Türkiye, son periyoda 21 sayı farkla girerek 72-51'i buldu. Tribün desteği de maç boyunca bize güç kattı. 4. çeyrekte de baskımızı sürdürdük ve geri adım atmadık. Farkın erimesine hiç izin vermeyen ay-yıldızlı ekibimiz, unutulmaz bir galibiyete imza attı: 94-68. 14 Eylül Pazar akşamı finalde rakibimiz Almanya olacak.

RAKİP ALMANYA&NBSP;

EuroBasket 2025 ilk yarı final mücadelesinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup etti ve adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Almanya'da Dennis Schröder; 26 sayı, 5 ribaunt, 12 asist ve Franz Wagner 22 sayı, 5 Ribaunt ile maçın yıldızları oldu. Almanya Milli Takımı, 2005'ten sonra ilk kez finale yükseldi.

O'NEAL: TÜRK TERMİNATÖR

NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e övgülerde bulundu. Alperen'in EuroBasket 2025 boyunca sergilediği performansa değinen O'Neal, "Ona 'Türk Terminator' diyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

CEDİ OSMAN'DAN FEDAKARLIK

A Milli Erkek Basketbol Takımımızda mücadele öncesi Cedi Osman sevinci yaşandı. Polonya maçında sakatlanan Cedi, son kontrollerin ardından oynamasına karar verildi. Başarılı yıldız, Yunanistan maçına ilk 5'te başladı ve karşılaşmayı 17 sayıyla noktaladı.

TARAFTARLARIMIZ YALNIZ BIRAKMADI

Riga Arena'da oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar tribündeki yerlerini aldı. Karşılaşma boyunca tribünlerde Türk bayrakları ve tezahüratlarla yoğun bir destek vardı.

BAKAN BAK'TAN DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millilerimizi yalnız bırakmadı. Letonya'da Riga Arena'da karşılaşmayı takip eden Bakan Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlılara destek verdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beraber dev maçı izleyen Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan da destek videosu yayınlayarak, "Bu yolculuk hepimizin" mesajını paylaştı. Tarihi zafer sonunda da Bakan Osman Aşkın Bak tarafından sosyal medyada özel bir görselle kutlama mesajı yayınlandı.

OSMANİ'DEN REKOR

Ay Yıldızlı ekibimizde Ercan Osmani, EuroBasket'te sayı rekorunu kırdı. Tarihi maçta 28 sayıya ulaşan Ercan Osmani, kariyer rekoruna imza attı. Ercan, Çekya karşısında 16 sayıyla oynamıştı.