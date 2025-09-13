Litvanya'daki YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Litvanya merkezli basketnews.com'un YouTube kanalında, Gytis Blazevicius, Donatas Urbonas ve Augustas Suliauskas, Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi.

Programın başında Gytis Blazevicius'un "12 Dev Adam" şarkısını Türkçe seslendirdiği bölüm, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Türkiye'nin maçı baştan sona domine ettiği ve Yunanistan'a hiç şans tanımadığını vurgulayan katılımcılar, yayında "12 Dev Adam"ın tarihi performansını yorumladı.