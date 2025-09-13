Litvanya'daki YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

Litvanya merkezli basketnews.com'un YouTube kanalında, Gytis Blazevicius, Donatas Urbonas ve Augustas Suliauskas, Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi.
Programın başında Gytis Blazevicius'un "12 Dev Adam" şarkısını Türkçe seslendirdiği bölüm, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Türkiye'nin maçı baştan sona domine ettiği ve Yunanistan'a hiç şans tanımadığını vurgulayan katılımcılar, yayında "12 Dev Adam"ın tarihi performansını yorumladı.
🎙️🎶 A Milli Basketbol Takımımızın Yunanistan zaferi sonrası yabancı bir podcast kanalı, "12 Dev Adam" şarkısını söyleyerek programa giriş yaptı. pic.twitter.com/bxx26sbMHF— AA SPOR (@aa_spor) September 13, 2025