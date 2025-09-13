CANLI SKOR ANA SAYFA
Litvanya'daki YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

Litvanya'daki YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı 94-68 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale çıkmasının ardından sosyal medya renkli görüntülere sahne oldu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:09
Litvanya'daki YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

Litvanya merkezli basketnews.com'un YouTube kanalında, Gytis Blazevicius, Donatas Urbonas ve Augustas Suliauskas, Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi.

Programın başında Gytis Blazevicius'un "12 Dev Adam" şarkısını Türkçe seslendirdiği bölüm, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Türkiye'nin maçı baştan sona domine ettiği ve Yunanistan'a hiç şans tanımadığını vurgulayan katılımcılar, yayında "12 Dev Adam"ın tarihi performansını yorumladı.

