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Haberler Basket Erkek Milli MACARİSTAN TÜRKİYE CANLI İZLE | Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2025 Elemeleri)

MACARİSTAN TÜRKİYE CANLI İZLE | Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2025 Elemeleri)

EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile karşılaşacak. Cuma günü de kaşılaştığı rakibini 92-66'lık skorla geçen ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek EuroBasket 2025 biletini kapmak istiyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Macaristan - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 16:20
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MACARİSTAN TÜRKİYE CANLI İZLE | Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2025 Elemeleri)

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Türkiye maçı 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

🏀MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK MAÇ 1955'TE

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

EN FARKLI GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

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