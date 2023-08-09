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Devler'in tam dişine göre

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Devler'in tam dişine göre

Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya ve Polonya'nın ortak ev sahipliği yapacağı 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak 24 takımın belirleneceği eleme gruplarının kuraları çekildi. Almanya'nın Münih kentinde yapılan kura çekimine 32 ekip katılırken, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile beraber B Grubu'nda mücadele edecek. Eleme gruplarında karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

B GRUBU

Türkiye

İtalya

Macaristan

İzlanda

DİĞER
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