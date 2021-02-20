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'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı!

'nde bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek Türkiye'nin kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:17
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı!

D Grubu'nda mücadele eden 'nın İsveç karşılaşması kadrosu belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bugün saat 17.00'de İsveç ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maça başantrenör yönetiminde çıkacak ay-yıldızlıların kadrosu şöyle: , A.Buğrahan Tuncer, , , , , , , , J.Metecan Birsen, , .
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda grubun diğer maçında saat 20.00'de Hırvatistan-Hollanda maçı oynanacak.

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