Başkan Erdoğan’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, spora verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Samimi bir ortamda gerçekleştiği öğrenilen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

5 sezondur NBA'de Houston Rockets formasını giyen 23 yaşında ve 2.11 boyundaki yıldız pivot, bu sezon NBA'de All-Star takımına da seçilerek, başarılarına bir yenisini daha ekleyip göğsümüzü kabarttı. Alperenli Houston Rockets, bu sezon NBA'de play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'a seride 4-2 kaybederek sezona erken veda etmişti.