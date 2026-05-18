Meltem’e yeni sözleşme

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezonu 5’inci bitiren Beşiktaş BOA’da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 5'inci bitiren Beşiktaş BOA'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar iç transferde Meltem Yıldızhan'ın sözleşmesini yeniledi. Açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın sporcusu Meltem Yıldızhan'ın sözleşmesi yenilendi. Meltem Yıldızhan'a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.