Anadolu Efes rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Anadolu Efes evinde Türk Telekom'u 101-91 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 18'inci galibiyetini aldı. Ankara temsilcisi ise 9'uncu kez yenildi. Anadolu Efes'te Vincent Poirier 20 sayıyla takımının skor yükünü çekerken, Shane Larkin 18 sayı ile destek verdi. Başkent ekibinde Smith'in 31 sayılık performansı yeterli olmadı. Bu arada diğer maçta ise Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 78-76 yendi.
