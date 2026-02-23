Lider doludizgin

Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Serik FK'yı 4-0 mağlup etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Alan Montes (kendi kalesine), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando ve 83. dakikada Sefa Akgün kaydetti. Dadaşlar 57 puanla zirvedeki yerini korudu.
Erzurumspor – Serik FK Detaylar
Hakemler: Alpaslan Şen 6, Kurtuluş Aslan 6, Burak Sami Şad 6
Erzurumspor FK: Orbanic 6, Yakup 6, Sefa 8, Eren 6 (Dk. 75 Sylla 5), Giorbelidze 6, Adem 6 (Dk. 69 Murat 5), Mustafa 8 (Dk. 80 Gerxhaliu 4), Crociata 6, Orhan 6, Rodriguez 6 (Dk. 68 Benhur 5), Mustafa 6 (Dk. 75 Andrade 8)
Serikspor: Veysel 6, Martynov 5 (Dk. 43 Sartan 5), Cengiz 5, Selim 5 (Dk. 84 Anıl ?), Bilal 5 (Dk. 84 Skvortsov 5), Alan Montes 4, Caner 5 (Dk. 46 Nwachukwu 5), Burak 5, Nalepa 5, Sami 5, Topalli 5 (Dk. 53 Adeola 4)
Goller: Alan Montes (12 K.K.), Mustafa Fettahoğlu (38), Fernando Andrade (82), Sefa Akgün (83)
Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Burak Asan
Bandırmaspor – Hatayspor: 4-0
Hakemler: Yusuf A. Kendirciler 6, Ömer L. Aydın 6, Salih B. Demirel 6
Goller: Abdulkadir (50), Atınç (60), Enes (66), Enes (85)
Kırmızı kart: Mustafa Said Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Hountondji, Enes Aydın, Yasin Arda Midiliç, Yılmaz Cin
Çorum FK – Ümraniyespor: 2-0
Goller: Thiam (50 Pen), Fredy (79)
Sarı kartlar: Erkan Kaş, Arda Hilmi Şengül
Bodrum FK – Manisa FK: 1-2
Goller: Ayberk Karapo (15), Diony (90+3) / Hotic (87 Pen)
Sarı kartlar: Benrahou, Toure / Omar Imeri, Brazao, Yusuf
TOPLU SONUÇLAR
TFF 2. Lig / Kırmızı Grup
1461 Trabzon – Somaspor: 1-0
Muşspor – K.Boru 68 Aksaray: 1-1
Arnavutköy Bld. – Mardin 1969: 1-0
Kırklarelispor – K.Maraş İstiklal: 3-2
TFF 2. Lig / Beyaz Grup
Karaman FK – Elazığspor: 0-5
B.Petrol – Beyoğlu Yeni Çarşı: 4-1
Kastamonu – 24 Erzincanspor: 1-0
Bucaspor 1928 – Kepezspor: 0-1
Muğlaspor – İskenderunspor: 0-0
Karacabey Bld. – Ankaragücü: 0-2
Şanlıurfaspor – Adana 01: 1-2
TFF 3. Lig / 1. Grup
Bulvarspor – Çankayaspor: 1-1
Kestel – Yalova FK 77: 2-3
Çorluspor 1947 – İnkılap Futbol: 1-1
Polatlı 1926 – Galataspor: 2-1
TFF 3. Lig / 2. Grup
Kırıkkale FK – Mazıdağı Fosfat: 0-0
Kapadokyaspor – Erciyes 38: 2-2
Malatya Yeşilyurt – Diyarbekir: 1-0
Ağrı 1970 – Kahramanmaraş: 4-1
Kilis 1984 – Osmaniyespor: 1-0
TFF 3. Lig / 3. Grup
Artvin Hopaspor – Giresunspor: 2-0
Orduspor 1967 – Düzcespor: 2-0
1926 Bulancak – Zonguldak: 0-4
Çayelispor – Karabük İY: 0-1
TFF 3. Lig / 4. Grup
Uşakspor – Söke 1970 Spor: 2-0
Nazillispor – Karşıyaka: 0-10
İzmir Çoruhlu FK – Kütahyaspor: 0-5
Eskişehir Anadolu – Balıkesir: 1-1
Afyonspor – Alanya 1221 Futbol: 0-0
Denizli İY – Eskişehirspor: 0-2
Ayvalıkgücü Bld – Bornova 1877: 2-1