Telekom şov

TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finallerinde, ilk yarı finalist Türk Telekom oldu.
A Spor'dan canlı olarak yayınlanan, Ankara Salonu'nda oynanan maçta Türk Telekom, ilk yeriyodu 18-17 üstün tamamladı.
2. periyotta farkı açan ev sahibi, soyunma odasına 51-37 önde gitti. 3. çeyreği 79-58, final periyodunu da 100-77 galip tamamlayan mavi-beyazlılar, yarı finale adını yazdırdı. Başkent ekibinde Simonovic, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, bordo-mavililerde Reed'in 18 sayısı yenilgiye engel olamadı.