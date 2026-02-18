CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Telekom şov

Telekom şov

TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finallerinde, ilk yarı finalist Türk Telekom oldu.
A Spor'dan canlı olarak yayınlanan, Ankara Salonu'nda oynanan maçta Türk Telekom, ilk yeriyodu 18-17 üstün tamamladı.
2. periyotta farkı açan ev sahibi, soyunma odasına 51-37 önde gitti. 3. çeyreği 79-58, final periyodunu da 100-77 galip tamamlayan mavi-beyazlılar, yarı finale adını yazdırdı. Başkent ekibinde Simonovic, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, bordo-mavililerde Reed'in 18 sayısı yenilgiye engel olamadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Telekom şov

TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finallerinde, ilk yarı finalist Türk Telekom oldu.

A Spor'dan canlı olarak yayınlanan, Ankara Salonu'nda oynanan maçta Türk Telekom, ilk yeriyodu 18-17 üstün tamamladı.

2. periyotta farkı açan ev sahibi, soyunma odasına 51-37 önde gitti. 3. çeyreği 79-58, final periyodunu da 100-77 galip tamamlayan mavi-beyazlılar, yarı finale adını yazdırdı. Başkent ekibinde Simonovic, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, bordo-mavililerde Reed'in 18 sayısı yenilgiye engel olamadı.

G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa...
G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Baştan atsana fıstık gibi kız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray evinde tarih yazdı!
G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'den muhteşem geri dönüş! PSG'den muhteşem geri dönüş! 01:38
Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! 01:34
Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı 01:34
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:34
G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! 01:34
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 01:34
Daha Eski
G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? 01:32
G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... 01:32
G.Saray koridorlarında büyük sevinç! G.Saray koridorlarında büyük sevinç! 01:32
Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! 01:32
İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! 01:34
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 01:34