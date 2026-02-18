CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji SK-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Ziraat Bankası Türkiye Kupası)

Bahçeşehir Koleji SK-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Ziraat Bankası Türkiye Kupası)

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji SK ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 20:28 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 21:37
Bahçeşehir Koleji SK-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Ziraat Bankası Türkiye Kupası)

Ziraat Bankası Erkekler Basketbol Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Bahçeşehir Koleji SK ile Anadolu Efes, çeyrek final maçında kozlarını paylaşıyor.

BAHÇEŞEHİR-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Koleji SK-Anadolu Efes maçı, 18 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başladı.

BAHÇEŞEHİR-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji SK ile Anadolu Efes arasındaki Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanıyor.

BAHÇEŞEHİR-ANADOLU EFES MAÇI NASIL İZLENİR?

Bahçeşehir Koleji SK-Anadolu Efes Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçı A Spor ekranlarında sporseverlerle buluşuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE İLK PERİYOTLARDAN GÖRÜNTÜLER:

