Anadolu Efes'te Pablo Laso Biurrun: Savunma anlamında iyi işler yaptık

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 , 22:49

Anadolu Efes, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji’ni 88-67 mağlup etti. Anadolu Efes’in başantrenörü Pablo Laso Biurrun mücadele sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biurrun, “Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Savunma anlamında çok iyi işler yaptık fakat üçüncü çeyrekte ilk iki çeyrekte yaptıklarımızın bir tık altında iş yaptık. Dördüncü çeyrekte toparlandık ve galibiyetten dolayı turu geçtiğimiz için çok mutluyum. ” dedi.