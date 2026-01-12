Şampiyon F.Bahçe

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 86-66 kazanarak galip gelen taraf oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Kadınlar Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü ve kupayı en fazla kazanan takım unvanını pekiştirdi. Sarı-lacivertli oyunculara, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.