CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Şampiyon F.Bahçe

Şampiyon F.Bahçe

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 86-66 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, toplamda 15. kez kupayı müzesine götürdü

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyon F.Bahçe
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 86-66 kazanarak galip gelen taraf oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Kadınlar Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü ve kupayı en fazla kazanan takım unvanını pekiştirdi. Sarı-lacivertli oyunculara, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.
REKLAM - Abi
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sörloth...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili olan iller: İstanbul'da okullar tatil edildi!
Avrupa Guendouzi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:52
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:50
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:42
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:41
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 00:31
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 00:31
Daha Eski
İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! 00:31
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 00:31
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! 00:31
Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... 00:31
G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! 00:31