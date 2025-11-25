CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet, Olympiakos karşısında son grup maçına çıkıyor!

Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi C Grubu’nun son haftasında 26 Kasım’da Olympiakos’a konuk olacak. TSİ 19.30’da Barış ve Dostluk Salonu’nda başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler, grupta 5’te 5 yaparak ikinci turu garantiledi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 11:25
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında 26 Kasım Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.

Grubunda 5'te 5 yapan sarı-lacivertli ekip, lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi garantilemişti.

Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Yunanistan temsilcisi ise 4. ve son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Olympiakos ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 94-73 mağlup etti.

