CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Karşıyaka Basketbol Takımı'nda kötü günler! Yönetim ve kadro...

Karşıyaka Basketbol Takımı'nda kötü günler! Yönetim ve kadro...

Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Karşıyaka, üst üste mağlubiyetlerle dipte yer alıyor; yönetim ve teknik kadroda değişiklikler gündemde. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 13:54 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 14:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karşıyaka Basketbol Takımı'nda kötü günler! Yönetim ve kadro...

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon itibarıyla ilk 8 haftada 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak adeta çöküşe geçti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 52 yıldır en üst seviyede mücadele eden yeşil-kırmızılıların müzesinde 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor. Ancak İzmir ekibi, bu sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı ve bir türlü dipten yukarı çıkamadı. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alıp, 7 kez mağlup olan Karşıyaka, 15. basamakta yer alıyor.

GENEL MENAJER NİHAT MALA İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Karşıyaka'da ayrılıkların da sürmesi bekleniyor. 2025-2026 sezonuna Başantrenör Faruk Beşok yönetiminde giren yeşil-kırmızılılar, alınan kötü sonuçların ardından Beşok'la yollarını ayırdı. Bu kararın ardından takımın başına Candost Volkan getirildi. Ancak İzmir ekibi, hafta sonu oynanan kritik maçta doğrudan rakiplerinden Manisa Basket'e 80-69 mağlup olarak kötü gidişatı durduramadı.

Peş peşe gelen olumsuz sonuçlar sonrası Karşıyaka taraftarı, kulüp yönetimine tepki gösterdi. Özellikle kadro planlamasındaki hatalar nedeniyle Genel Menajer Nihat Mala ile toplantı yapılması ve ardından yol ayrımına gidilmesi bekleniyor.

D&R - KİTAP
F.Bahçeli yıldız ocakta ayrılıyor!
DİĞER
MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN KANALI: İspanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Masuaku...
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belarus-Yunanistan maçı ne zaman? Belarus-Yunanistan maçı ne zaman? 13:44
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Masuaku... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Masuaku... 13:42
Aliağa Petkimspor Avrupa'da liderlik maçında! Aliağa Petkimspor Avrupa'da liderlik maçında! 13:42
Manisa FK yeni sayfa açacak! Manisa FK yeni sayfa açacak! 13:33
Bahis oynayan 282 futbolcunun cezası açıklandı! Bahis oynayan 282 futbolcunun cezası açıklandı! 13:28
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Son antrenmana... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Son antrenmana... 13:06
Daha Eski
Deniz Ertaş 'en'lerini sıraladı! Deniz Ertaş 'en'lerini sıraladı! 12:44
Milli maç bugün! İspanya-Türkiye maçı detayları Milli maç bugün! İspanya-Türkiye maçı detayları 12:33
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 12:24
Yeni Malatyaspor galibiyet arayışında! Yeni Malatyaspor galibiyet arayışında! 12:09
Bodrum FK'dan alt sıralara geçit yok! Bodrum FK'dan alt sıralara geçit yok! 11:58
Milli tekvandocuların hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları! Milli tekvandocuların hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları! 11:51