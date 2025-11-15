Potada derbi heyecanı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbol Süper Lig'de sezona 7 maçta 4 galibiyetle başlayan Trabzonspor, yarın evinde Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak derbi müsabakası 15.30'da başlayacak. Ligde son 2 karşılaşmasında deplasmanda önce Karşıyaka'yı 85-69 ardından Manisa Basket'i 93-82'i deviren Fırtına, şimdi evinde ezeli rakibi Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak. Bordo- mavililerde bu önemli karşılaşma öncesi hazırlıklar sürüyor. Başantrenör Selçuk Ernak'ın yönetiminde çalışan Trabzonspor'da tüm takım galibiyet hedefliyor. En son 2017-2018 sezonunda basketbolda Beşiktaş'la karşılaşan bordo-mavililer, 8 yıl aradan sonra ilk kez bir derbiye Hayri Gür Spor Salonu'nda ev sahipliği yapacak.

REED ÇOK FORMDA

Trabzonspor Basketbol'da sezonun öne çıkan isimlerinden biri Marcquise Reed oldu. ABD'li oyun kurucu bu sezon ligde 7 maçta 18.0'lık sayı ortalaması tutturdu. Maç başına 29.3 dakika ile en fazla parkede kalan oyunculardan olan 30 yaşındaki yıldız performansıyla alkış aldı.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Trabzonspor Basketbol'un yarın evinde Beşiktaş GAİN ile yapacağı derbi müsabakasına taraftarlar ilgi gösteriyor. Saat 15.30'da Hayri Gür Spor Salonu'ndaki derbide tribünlerin tamamına yakının dolması bekleniyor. Futbolda milli ara olduğu için bordo- mavili taraftarların basketbol maçına ilgi göstereceği belirtildi.