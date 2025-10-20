CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray MCT Technic FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Würzburg Baskets'i konuk edecek!

Galatasaray MCT Technic FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Würzburg Baskets’i konuk edecek!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında 21 Ekim saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Almanya'nın Würzburg Baskets takımını ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk iki maçını kazanırken, yenilgisiz Würzburg Baskets de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:45
Galatasaray MCT Technic FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Würzburg Baskets’i konuk edecek!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun üçüncü haftasında Almanya'nın Würzburg Baskets takımını 21 Ekim'de konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta Bosna Hersek'in ekibini Igokea m:tel'i 94-82, ikinci haftada ise İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımını deplasmanda 91-90 yendi.

E Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Würzburg Baskets ise Pallacanestro Trieste'yi 78-63, Igokea m:tel'i 70-68 mağlup etti.

