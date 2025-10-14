Avrupa Basketbol Ligi'nde çift maç haftası bugün başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko iki sınavını da İstanbul'da oynayacak. Sarı- lacivertliler 4. haftada bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Dubai Basketbol'u saat 20.45'te konuk edecek. 5. haftada ise perşembe günü Bayern Münih ile aynı salonda karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes haftayı bir deplasman, bir iç saha maçıyla geçirecek. Lacivert-beyazlılar, 4. haftada Yunanistan'da Olympiakos ile Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 21.15'te mücadele edecek. Temsilcimiz 5. haftada İstanbul'da bir başka Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.
4. HAFTA (BUGÜN)
20.00 Maccabi Tel Aviv-Barcelona
20.45 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol
21.00 Kızılyıldız-Zalgiris Kaunas
21.15 Olympiakos-Anadolu Efes
21.30 Bayern Münih-Armani Milan
YARIN
21.15 Panathinaikos-LDLC Asvel
21.30 Virtus Bologna-Monaco
21.30 Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv
21.45 Real Madrid-Partizan
21.45 Paris Basketbol-Baskonia
5. HAFTA (PERŞEMBE)
19.00 Dubai Basketbol-Barcelona
20.00 Zalgiris Kaunas-Armani Milan
20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih
22.00 Maccabi Tel Aviv-Olympiakos
CUMA:
20.00 Kızılyıldız-Real Madrid
20.30 Monaco-Valencia Basket
20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos
21.00 LDLC Asvel-Virtus Bologna
21.45 Paris Basketbol-Hapoel Tel Aviv
21.45 Baskonia-Partizan