Avrupa Basketbol Ligi'nde çift maç haftası bugün başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko iki sınavını da İstanbul'da oynayacak. Sarı- lacivertliler 4. haftada bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Dubai Basketbol'u saat 20.45'te konuk edecek. 5. haftada ise perşembe günü Bayern Münih ile aynı salonda karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes haftayı bir deplasman, bir iç saha maçıyla geçirecek. Lacivert-beyazlılar, 4. haftada Yunanistan'da Olympiakos ile Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 21.15'te mücadele edecek. Temsilcimiz 5. haftada İstanbul'da bir başka Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

4. HAFTA (BUGÜN)

20.00 Maccabi Tel Aviv-Barcelona

20.45 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol

21.00 Kızılyıldız-Zalgiris Kaunas

21.15 Olympiakos-Anadolu Efes

21.30 Bayern Münih-Armani Milan

YARIN

21.15 Panathinaikos-LDLC Asvel

21.30 Virtus Bologna-Monaco

21.30 Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv

21.45 Real Madrid-Partizan

21.45 Paris Basketbol-Baskonia

5. HAFTA (PERŞEMBE)

19.00 Dubai Basketbol-Barcelona

20.00 Zalgiris Kaunas-Armani Milan

20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih

22.00 Maccabi Tel Aviv-Olympiakos

CUMA:

20.00 Kızılyıldız-Real Madrid

20.30 Monaco-Valencia Basket

20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos

21.00 LDLC Asvel-Virtus Bologna

21.45 Paris Basketbol-Hapoel Tel Aviv

21.45 Baskonia-Partizan