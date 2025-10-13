CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko Avrupa liginde Dubai Basketbol'u konuk edecek!

Fenerbahçe Beko Avrupa liginde Dubai Basketbol'u konuk edecek!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 4. haftasında taraftar önünde Dubai Basketbol’u ağırlayarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:29
Fenerbahçe Beko Avrupa liginde Dubai Basketbol'u konuk edecek!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

