Ziraat Türkiye Kupası
Kupa beyi Fenerbahçe

Kupa beyi Fenerbahçe

F.Bahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş Gain’i yendi, şampiyonluğu elde etti. Kanarya, Euroleague, Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndan sonra 4. zaferine sevindi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Kupa beyi Fenerbahçe

Basketbolda 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde lig şampiyonu Fenerbahçe Beko ve lig ikincisi Beşiktaş Gain karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev finalde kazanan taraf 85-83 skorla Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, tam 8 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Maça iyi başlayan taraf F.Bahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler hücum ve savunmada rakibine üstünlük kurup 25-13'le ilk periyodu önde tamamladı.

NEFES KESEN FİNAL

İkinci çeyrekte üç sayı atışlarıyla skoru açan Fenerbahçe Beko, farkı 24 sayıya kadar yükseltti. Daha sonra Beşiktaş'ta Dotson'ın arka arkaya sayıları ve hücumdaki serisiyle fark 9'a kadar indi. Soyunma odasına F.Bahçe 43-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekte hızlı başlayan Fenerbahçe Beko oldu, Hall'un arka arkaya üçlükleriyle fark 17'ye çıktı ve 4. çeyreğe 67-50 önde girdi. Maç boyu üstün giden sarı-lacivertliler 7 saniye kala fark 2'ye inse de hata yapmadı, 85-83 kazandı.

HAKEMLER İÇERİ GİTTİ

Hakemler, dördüncü çeyrekte soyunma odasına gittiler. Tribünlerde yabancı ve patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kez anons yaptıran hakemler, kurallar gereği bitime 5.55'e kala içeri girdi. Güvenlik sağlanınca tekrar oyuna dönüldü ve kaldığı yerden devam etti.

BAKAN BAK'TAN TAKİP

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beraber dev derbiyi tribünden takip etti. Bakan Bak ile TBF Başkanı Türkoğlu, iki kulübün başkanı Sadettin Saran ve Serdal Adalı ile yan yana oturdu.

SARAN'DAN DESTEK

Fenerbahçe'nin yeni seçilen başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde takımını yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Başkan Saran, ilk olarak Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Sadettin Saran daha sonra tribünde taraftarların yanına gitti.

