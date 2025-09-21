Tucker, F.Bahçe’de

Fenerbahçe Beko Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattığınıaçıkladı. 24 yaşındaki 1.93 m boyundaki şutör guard, son olarak Chiago Bulls'ta oynadı. Talen Horton-Tucker; 2020'de şampiyonluk yaşadığı Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Chicago Bulls formalarıyla 305 NBA maçına çıktı, 19.5 dakika süre alarak 9.2 sayı, 2.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.
Fenerbahçe Beko Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattığınıaçıkladı. 24 yaşındaki 1.93 m boyundaki şutör guard, son olarak Chiago Bulls'ta oynadı. Talen Horton-Tucker; 2020'de şampiyonluk yaşadığı Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Chicago Bulls formalarıyla 305 NBA maçına çıktı, 19.5 dakika süre alarak 9.2 sayı, 2.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.