Yunanistan 84-79 İsrail (MAÇ SONUCU ÖZET) | EuroBasket 2025

Yunanistan 84-79 İsrail (MAÇ SONUCU ÖZET) | EuroBasket 2025

Yunanistan, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsrail'i 84-79 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 00:05
Yunanistan 84-79 İsrail (MAÇ SONUCU ÖZET) | EuroBasket 2025

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsrail'i 84-79 yenen Yunanistan, çeyrek finale yükseldi.

Yunanistan, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)

Yunanistan: Sloukas 11, Dorsey 4, Papanikolaou 8, Mitoglou 4, Giannis Antetokounmpo 37, Larentzakis, Toliopoulos 5, Kalaitzakis 4, Kostas Antetokounmpo 4, Thanasis Antetokounmpo, Samodurov 7

İsrail: Madar 10, Palatin, Avdija 23, Ginat 15, Segev, Carrington 9, Sorkin 14, Timor 2, Levi 2, Zoosman 4

1. Periyot: 28-22

Devre: 35-29

3. Periyot: 67-59

