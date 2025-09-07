CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Polonyalı basketbolcu Ponitka Türkiye maçının müthiş geçeceğine inanıyor

Polonyalı basketbolcu Ponitka Türkiye maçının müthiş geçeceğine inanıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye'nin rakibi olan Polonya'da Mateusz Ponitka, harika bir takımla karşılaşacaklarını ve maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 16:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Polonyalı basketbolcu Ponitka Türkiye maçının müthiş geçeceğine inanıyor

Kariyerini Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nde sürdüren 32 yaşındaki Polonyalı basketbolcu, EuroBasket 2025 son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 yenerek çeyrek finale yükseldikleri müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı ile eşleşmelerini değerlendiren Ponitka, "Türkiye harika bir takım. Çok büyük yetenekleri var. Takımda birçok arkadaşım var. Abilerim var. Onlarla oynayacağımız için mutluyum. Karşılaşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok müthiş bir maç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvada çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mateusz Ponitka, "Bizim için müthiş bir şey. Biliyorsunuz, turnuvadan önce hiç kimse bize inanmıyordu. Birçok basketbol uzmanı, bizim yeterince iyi olmadığımızı düşünüyordu ama yeniden çeyrek finaldeyiz. Onların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımıma ve kendime her zaman inanıyorum. Biz karakterli bir takımız. Kolektif bir ekibiz. Herkes öne çıkabilir ve bu turnuvada özel bir şey başarabileceğimize hala inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
DİĞER
Beşiktaş’ta transfer iptal! Kartal’ın geri adım atma sebebi belli oldu
Türkiye - İtalya | CANLI
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transfer...
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde ayrılık! Süper Lig ekibinde ayrılık! 15:36
İspanyol basınından Alperen'e övgü! İspanyol basınından Alperen'e övgü! 15:29
Trabzonspor F.Bahçe mesaisini sürdürdü Trabzonspor F.Bahçe mesaisini sürdürdü 14:58
G.Saray'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 14:36
Ederson F.Bahçe'de ilk idmanına çıktı! Ederson F.Bahçe'de ilk idmanına çıktı! 14:36
12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu! 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu! 14:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 13:57
Josef de Souza’dan Beşiktaş kararı! Josef de Souza’dan Beşiktaş kararı! 13:27
Türkiye-İspanya maçı bilgileri! Türkiye-İspanya maçı bilgileri! 13:21
İşte Mourinho'nun gönderilme sebebi! İşte Mourinho'nun gönderilme sebebi! 13:06
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı 12:56
Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! 12:46