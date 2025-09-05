CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Anadolu Efes'ten 50. yılına özel logo

Anadolu Efes'ten 50. yılına özel logo

Anadolu Efes, kuruluşunun 50. yılı 2025-26 sezonunda "50. Yıl Özel Logosu" ile karşılaşmalarda mücadele edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 16:42
Anadolu Efes'ten 50. yılına özel logo

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre "12 Yapım" tarafından tasarlanan 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes'in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, "başarı", "tutku" ve "sürdürülebilirlik" gibi kulübün temel değerlerini modern tasarım diliyle yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, "Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikayeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

