Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında aldığı galibiyetin çok değerli olduğunu ve Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edineceğini söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 11:42
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Grubunu lider tamamlayan milliler, son 16 turunda 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

TBF Başkanı Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra ilk kez resmi maçlarda Sırbistan karşısında elde ettiği galibiyeti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükselmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Tüm oyuncularla gurur duyduğunu dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Bu galibiyetin değeri, sadece namağlup şekilde grup lideri olmaktan çok daha fazlasıdır. Sırbistan karşısında elde ettiğimiz bu başarı; oyuncularımızın inancı, birlik duygusu ve sahadaki kararlılıklarının yanı sıra hocamızın ve teknik ekibimizin katkılarıyla Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edinecektir. Her bir oyuncumuzu yürekten kutluyorum. Bu galibiyetin bizlere yaşattığı heyecan ve gurur için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği"

Başkan Türkoğlu, EuroBasket 2025'te Türk milletinin desteğiyle madalya hedefine adım adım ilerleyeceklerine inandığını dile getirdi.

İsveç ile 6 Eylül Cumartesi günü yapacakları son 16 turu maçının önemine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde cumartesi günü oynayacağımız ve büyük önem taşıyan İsveç karşılaşması var. Dinlenip en iyi şekilde hazırlanarak o maça odaklanmalıyız. Bu yolculukta bizlere en büyük güç katan şey ise milletimizin desteği. Taraftarlarımızın tribünde ve ekran başında yanımızda olacağına inanıyor, onların coşkusuyla yolumuza daha güçlü devam edeceğimizi biliyoruz."

