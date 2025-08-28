Litvanya fark attı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroBasket 2025 açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti. B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşılaştı. İlk periyodu 23-15 önde tamamlayan turnuvanın favorilerinden Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. Litvanya, üçüncü çeyreğini de 65-50 önde geçtiği maçtan 94-70 galip ayrıldı. Litvanya'da Valanciunas 18, Tubelis 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.