Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol

Litvanya fark attı

EuroBasket 2025 açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti. B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşılaştı. İlk periyodu 23-15 önde tamamlayan turnuvanın favorilerinden Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. Litvanya, üçüncü çeyreğini de 65-50 önde geçtiği maçtan 94-70 galip ayrıldı. Litvanya'da Valanciunas 18, Tubelis 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Litvanya fark attı

EuroBasket 2025 açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti. B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşılaştı. İlk periyodu 23-15 önde tamamlayan turnuvanın favorilerinden Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. Litvanya, üçüncü çeyreğini de 65-50 önde geçtiği maçtan 94-70 galip ayrıldı. Litvanya'da Valanciunas 18, Tubelis 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

