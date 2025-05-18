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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Pau Gasol, Mike Krzyzewski ve Andrew Bogut FIBA Şöhretler Müzesi'ne girdi

Pau Gasol, Mike Krzyzewski ve Andrew Bogut FIBA Şöhretler Müzesi'ne girdi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2025 FIBA Şöhretler Müzesi Sınıfı'nın kabul törenini Bahreyn'deki Bahreyn Ulusal Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 16:18
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Pau Gasol, Mike Krzyzewski ve Andrew Bogut FIBA Şöhretler Müzesi'ne girdi

FIBA, basketbol tarihine iz bırakmış birçok efsane ismi onurlandırdı. Törenle Şöhretler Müzesi'ne kabul edilen isimler arasında Pau Gasol, Mike Krzyzewski, Ticha Penicheiro, Andrew Bogut, Dawn Staley, Alphonse Bile, Ratko Radovanovic, Leonor Borrell de yer aldı.

2023 yılında Naismith Anıtsal Basketbol Onur Listesi'ne de dahil edilen Pau Gasol, törende Kobe Bryant ile olan ilişkisine değindiği duygusal bir konuşma yaptı.

Gasol konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbiri, kardeşim Kobe'den daha önemli değildi. Aramızdaki bağ bunun çok ötesindeydi. O eşsizdi. Her gün sahaya her şeyimi koymam için beni zorladı. Bizi NBA şampiyonu yapan da buydu. Takıma katıldığımda beni nasıl karşıladığını asla unutmayacağım. Birlikte özel bir şey inşa ettik. Bu kolay olmadı. Güven, sorumluluk, sarsılmaz bağlılık ve saf kararlılık gerekiyordu. Onu ve Gigi'yi tarifsiz şekilde özlüyorum."

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