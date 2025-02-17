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Haberler Basketbol Şampiyon Fenerbahçe

Şampiyon Fenerbahçe

Baştan sona maçta üstün olan Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Beşiktaş Fibabanka’yı devirdi, kupayı 9. kez müzesine getirdi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler üst üste ikinci toplamda da 9. kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Beşiktaş maçın başında Derek Needham'ın 3 sayılarıyla iyi başladı. Fenerbahçe ise Devon Hall ve Tarık Biberoviç'le etkili olarak ilk çeyreği 27-19 önde kapattı. İkinci periyotta iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ile Errick McCollum'un performansıyla farkı açarak devreyi 58-40 bitirdi. 3. çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı'nın dış atışlarıyla sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

"ÇOK İYİ OYNADIK"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu değerlendirdi. Başarılı antrenör, "Oyuncularım nasıl oynamaları gerektiğini anladı. Beşiktaş Fibabanka gibi iyi bir takıma karşı böyle bir yoğunlukla oynamak zorundasınız. Çok iyi oynadık, topu çok iyi dolaştırdık, boş şutlar bulduk ve bu şekilde kazandık" diye vurguladı.

MVP NIGEL HAYES

Fenerbahçe Beko, kupayı kazanırken finalin MVP'si Nigel Hayes-Davis oldu. 22 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle oynayan deneyimli yıldız, "Beşiktaş Fibabanka çok zor bir rakip, onları da tebrik ediyorum. Bir oyun planımız vardı, enerjimiz çok iyi durumdaydı. Sertaç çok iyi iş çıkardı. Takım olarak iyi oynadık ve büyük iş başardık. Kupayı kazandık, güzel bir gün" dedi.

KUPA BAKAN BAK'TAN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Türkiye Kupası finalini Şanlıurfa'da 11 Nisan Salonu'nda takip etti. Bakan Osman Aşkın Bak Bak, final karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte verdi.

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