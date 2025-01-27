  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin logosu tanıtıldı

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin logosu tanıtıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Global Elçisi Carmelo Anthony, Katar'da düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin logosunu ve resmi görsel kimliğini tanıttı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 12:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin logosu tanıtıldı

Dünyanın en prestijli uluslararası erkekler basketbol turnuvası olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027, Katar tarafından düzenlenecek. Turnuva, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde düzenlenen ilk edisyon olarak tarihe geçecek. Ayrıca, FIBA'nın tek bir şehirde düzenlediği en büyük organizasyon olacak.

Turnuvanın logosu, Katar'ın tarihinden ilham alınarak tasarlandı ve Katar kültürünün prestij ve gelenek sembolü olan "Bişt"ten esinlenildi. Logo, başarıyı, gururu ve farklılığı simgeliyor.

TURNUVANIN AŞAMALARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK

Logo, turnuvanın aşamalarına göre değişiklik gösterecek. Elemeler, Turnuva ve Final Aşaması olmak üzere beyaz, kahverengi ve siyah renkler, turnuvanın aşamalarını yansıtacak şekilde dönüşecek. Bişt'in gün boyunca değişen renklerini yansıtan bu tasarım, yeni başlangıçlardan dayanıklılığa ve kutlamaya doğru bir yolculuğu simgeliyor. Logo, Unlock Brands tarafından geliştirildi.

CARMELO ANTHONY: "DÜNYA KUPASI'NIN ATMOSFER VE REKABETİ, HİÇBİR DENEYİMLE KIYASLANAMAZ"

Üç kez Olimpiyat şampiyonu olmuş NBA efsanesi Carmelo Anthony, "FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın atmosfer ve rekabeti, bir oyuncu için başka hiçbir deneyimle kıyaslanamaz. Bu turnuva, en üst düzey turnuvadır. Son Dünya Kupası oyuncular ve taraftarlar için unutulmazdı ama Katar 2027'nin turnuvayı nasıl yeni bir seviyeye taşıyacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Turnuvanın gerçekten benzersiz görsel kimliği, oyuncular, koçlar ve taraftarlar için inanılmaz bir yolculuğu daha da enerjik hale getiriyor. Herkes meydan okumaya hazır ve 'Step It Up' sloganıyla FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı ve sporumuzu eşi görülmemiş yüksekliklere taşımak istiyor" dedi.

ANDREAS ZAGKLIS: "SAHADAKİ REKABETİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise, "Bu, Katar yolculuğumuzun çok heyecan verici bir aşaması. Görsel kimlik, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin benzersizliğini ifade ediyor ve sporumuzun zirvesindeki erkekler turnuvasının özünü yakalıyor. Turnuvanın 2027 edisyonu, dünya genelinde daha fazla basketbolseveri etkileyecek ve yeni ve yenilikçi yollarla bir sonraki nesli basketbola bağlayacak. Sahadaki rekabeti görmek için sabırsızlanıyoruz, ancak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'nin olumlu etkisini ve erişimini de merakla bekliyoruz. Sporumuzun küresel büyümesini hızlandıracak ve daha güçlü, kalıcı bir miras bırakacak bir kilometre taşı olacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Kasım 2025'te başlayacak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Elemeleri'nde 420 milli maçta 2 binden fazla oyuncu mücadele edecek. Elemelerin kurası, 13 Mayıs 2025'te ev sahibi şehir Doha'da gerçekleştirilecek.

G.Saray'da Pavlovic gündemi!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi
DİĞER
Oyuncu Onur Özaydın’dan itiraflar: 30’uma geldiğimde "Artık hayat bitti" dedim!
Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu'daki faciada belediye ve otel arasında "Grand" iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti
Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler! "Son yılların en tuhaf maçı"
G.Saray'da Sara müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman? Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman? 12:48
Dünya Kupası 2027'nin logosu tanıtıldı Dünya Kupası 2027'nin logosu tanıtıldı 12:35
Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman? Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman? 12:32
Montella "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Montella "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 12:19
Doğan: Kulübümüz için alınan kararlar... Doğan: Kulübümüz için alınan kararlar... 12:17
ING Türkiye Kupası'nda kura çekimi ING Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12:13
Daha Eski
Fırtına'dan Japon stopere kanca! Fırtına'dan Japon stopere kanca! 11:58
LaLiga'da R.Madrid zirvede nefes aldı LaLiga'da R.Madrid zirvede nefes aldı 11:50
Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 11:50
Razgatlıoğlu rol model olmak istiyor Razgatlıoğlu rol model olmak istiyor 11:44
F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... 11:43
G.Saray'da Pavlovic gündemi! G.Saray'da Pavlovic gündemi! 11:39