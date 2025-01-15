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Haberler Basketbol USK Praha 54-63 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

USK Praha 54-63 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague Kadınlar 2. Tur 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda USK Praha’yı 63-54’lük skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 00:15
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USK Praha 54-63 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague Kadınlar 2. Tur 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda USK Praha'yı 63-54'lük skorla mağlup etti. Kralovko Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, çekişmeli geçen maçın sonunda sahadan galip ayrılarak namağlup serisini sürdürdü.

MAÇIN İLK YARIDAKİ SEYRİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip USK Praha, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı. Ancak ikinci periyotta savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 35-34 önde gitti.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYI BAŞARDI

Üçüncü periyotta oyun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, rakibine sadece 11 sayı şansı tanırken kendisi 15 sayı kaydetti ve son periyoda 50-45 üstün girdi. Final periyodunda da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, maçı 63-54'lük skorla kazandı.

MEESSEMAN MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman, 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alperi Onar 8, Sevgi Uzun ve Julie Allemand ise 6'şar sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Brionna Jones 12, Iliana Rupert Ayayi ise 11 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla EuroLeague 2. turda oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Opet, yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler, grup liderliği için büyük bir avantaj elde etti.

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