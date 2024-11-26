  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Avrupa'ya selam olsun

Avrupa'ya selam olsun

Basketbolda dün tarihi günlerden birini yaşadık. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenerek tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk olan 12 Dev Adam, hızlı başladığı maçta Macaristan karşısında ilk periyodu 21-14 önde bitirdi. İkinci çeyrek sonunda farkı 9 sayıya çıkan ay-yıldızlılar devreye 40-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Macarlar farkı kapattı ve son periyoda 54-54 eşitlikle gidildi. Dördüncü periyot başında 6 sayı geriye düşen Milliler, müthiş bir geri dönüş yaparak maçı 81-76 kazandı. Ay-yıldızlı ekibimizde 33 sayı ile oynayan Cedi Osman yıldızlaştı. Kalan iki maçta İtalya ve İzlanda ile liderlik için karşılaşacağız.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'ya selam olsun

Basketbolda dün tarihi günlerden birini yaşadık. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenerek tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk olan 12 Dev Adam, hızlı başladığı maçta Macaristan karşısında ilk periyodu 21-14 önde bitirdi. İkinci çeyrek sonunda farkı 9 sayıya çıkan ay-yıldızlılar devreye 40-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Macarlar farkı kapattı ve son periyoda 54-54 eşitlikle gidildi. Dördüncü periyot başında 6 sayı geriye düşen Milliler, müthiş bir geri dönüş yaparak maçı 81-76 kazandı. Ay-yıldızlı ekibimizde 33 sayı ile oynayan Cedi Osman yıldızlaştı. Kalan iki maçta İtalya ve İzlanda ile liderlik için karşılaşacağız.

ATAMAN: ŞAMPİYONA HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

A MİLLİ Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, "Kapasite farkını net bir şekilde sahaya yansıttık. Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var. Çok iyi bir kadroyla şampiyonada mücadele edeceğiz. Oyuncularımız milli takımda oynamaktan keyif alıyorlar. Hedeflerimiz çok büyük" diye konuştu.

G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında...
Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim
DİĞER
Ronaldo'yu sinir krizine sokacak liste! Manchester United'ın en iyi transferlerinde ilk 5'e almadılar
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
F.Bahçe'ye yeni golcü! Mitrovic veto yedi
G.Saray'a İngiliz gol makinesi! Icardi'nin yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş’in verdiği ders! Şenol Güneş’in verdiği ders! 07:02
G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... G.Saray'dan fırsat transferi! Devre arasında... 01:18
Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim Branco'dan Mou'ya transfer raporu! İşte o isim 01:17
Güneş: Bu maç güzeldi ama... Güneş: Bu maç güzeldi ama... 00:58
Fırtına evinde farklı kazandı! Fırtına evinde farklı kazandı! 00:58
Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! Milli Takım, EuroBasket 2025 biletini aldı! 00:58
Daha Eski
G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! G.Saray'dan Kaan Ayhan açıklaması! 00:58
G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! G.Saray'ın erteleme talebine yanıt geldi! 00:58
G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! 00:58
Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! 00:58
G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! G.Saray maçı öncesi Arda Turan için çarpıcı sözler! 00:58
Arda Güler İspanya'da gündemde! Arda Güler İspanya'da gündemde! 00:58