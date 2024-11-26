Avrupa'ya selam olsun

Basketbolda dün tarihi günlerden birini yaşadık. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenerek tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk olan 12 Dev Adam, hızlı başladığı maçta Macaristan karşısında ilk periyodu 21-14 önde bitirdi. İkinci çeyrek sonunda farkı 9 sayıya çıkan ay-yıldızlılar devreye 40-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Macarlar farkı kapattı ve son periyoda 54-54 eşitlikle gidildi. Dördüncü periyot başında 6 sayı geriye düşen Milliler, müthiş bir geri dönüş yaparak maçı 81-76 kazandı. Ay-yıldızlı ekibimizde 33 sayı ile oynayan Cedi Osman yıldızlaştı. Kalan iki maçta İtalya ve İzlanda ile liderlik için karşılaşacağız.

ATAMAN: ŞAMPİYONA HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

A MİLLİ Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, "Kapasite farkını net bir şekilde sahaya yansıttık. Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var. Çok iyi bir kadroyla şampiyonada mücadele edeceğiz. Oyuncularımız milli takımda oynamaktan keyif alıyorlar. Hedeflerimiz çok büyük" diye konuştu.