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Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 20:26
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Her yıl 10 Kasım, milletimiz için yas ve matem günü olmanın yanı sıra Atatürk'e olan saygımızı ve minnetimizi ifade etme günüdür. O, tüm hayatını vatanına adamakla kalmayıp; askeri, siyasi ve insani yönleriyle örnek bir lider olarak dünyaya ışık tutmuştur. Fikirleri, Cumhuriyetimizi geleceğe taşırken en kıymetli rehberimizdir. Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."

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