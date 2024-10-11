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Haberler Basketbol

Fenerbahçe Beko başantrenör Sarunas Jasikevicius'tan LeBron James sözleri!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'i 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, transfer sorusuna, "LeBron James ile ilgileniyoruz" yanıtını verdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 13:42
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Fenerbahçe Beko başantrenör Sarunas Jasikevicius'tan LeBron James sözleri!

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça çok iyi bir mantaliteyle başladık. Savaşçı bir ruh ortaya koyduk. Çok güzel savunma yaptık. Yeni bir takımız. Kazanarak ve kaybederek öğrenmek gerek. Aslında çok güzel bir galibiyet değildi. Bunlardan ders almamız gerekiyor. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. Bu galibiyette 3 sayılık atışlar bize çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Jasikevicius, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Scottie Wilbekin'in yerine transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir soruyu esprili bir şekilde yanıtlayarak, "LeBron James ile ilgileniyoruz. Los Angeles Lakers'la kontratı olduğundan dolayı gelemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

TOMİSLAV MİJATOVİC: "BU MAÇTAN DERSLER ÇIKARMALIYIZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, bu yenilgiden dersler çıkarmaları ve aynı hataları tekrar yapmamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmada iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı. Çok iyi bir karakter ortaya koyduk. En iyi günümüzde değildik. Şut performansımız iyi değildi. Son 2 dakikaya kadar maç iki tarafa da gidebilirdi. Galibiyet şansımız vardı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Aynı hataları tekrarlamamalıyız. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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