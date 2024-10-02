FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe ile EuroCup finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Temsilcilerimiz, Süper Kupa'yı müzesine götürmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Basketboldaki Avrupa derbisi öncesi arama motorlarında Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçıyla ilgili bilgiler aratılıyor. İşte Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbolun yeni üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Fenerbahçe Opet - Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı. Kadınlar EuroCup şampiyonu İngiliz ekibi London Lions, organizasyondan çekilme kararı almıştı.

2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda geçen yıl final oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa için parkeye çıkacak.