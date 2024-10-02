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Haberler Basketbol

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Basketbolun yeni üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak dev karşılaşma öncesi Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 12:50
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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe ile EuroCup finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Temsilcilerimiz, Süper Kupa'yı müzesine götürmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Basketboldaki Avrupa derbisi öncesi arama motorlarında Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçıyla ilgili bilgiler aratılıyor. İşte Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbolun yeni üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Fenerbahçe Opet - Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

🏀FENERBAHÇE OPET - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı. Kadınlar EuroCup şampiyonu İngiliz ekibi London Lions, organizasyondan çekilme kararı almıştı.

2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda geçen yıl final oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa için parkeye çıkacak.

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