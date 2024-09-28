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Haberler Basketbol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi hizmete giriyor

Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açıyor. Resmi açılışın ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 13:24
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi hizmete giriyor

Basketbol Gelişim Merkezi, 29 Eylül Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. Tören, 10 bin kişilik ana salonda saat 17.00'de başlayacak. Yetenek yarışması ve çeşitli etkinliklerin sporseverlerle buluşacağı törende, resmi açılışın ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde; Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Basketbol Lisesi, 5 ayrı salon, sporcular için tasarlanan otel, yeni kuşaklara basketbol kültürünü aşılayacak müze ve kütüphane bulunuyor. Merkez, 15 bin metrekarelik yeşil alanı, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olarak göze çarpıyor. Öte yandan tesis erkek ve kadın milli takımlarının yeni evi olacak.

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