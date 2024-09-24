Galatasaray 56-85 Panathinaikos (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 17-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte Yunanistan temsilcisi karşısında oyunda dengeyi kurdu ve devre arasına 34-34 eşitlikle girildi. Panathinaikos, daha iyi geçirdiği üçüncü periyodu 58-45 üstün bitirdi.

Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Panathinaikos, parkeden 85-56 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda Palmer 14, Efianayi 11 sayıyla çift hanelere ulaşan 2 oyuncu oldu.

Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara'nın yanı sıra yöneticiler Can Natan ve Timur Kuban da saha kenarından izledi.

ERGİN ATAMAN'A TARAFTARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Daha önce sarı-kırmızılı takımı çalıştıran ve Avrupa ile Türkiye'de şampiyonluklar yaşayan Ataman, sahaya çıktığı sırada tezahüratlarla karşılandı. Tecrübeli başantrenör, taraftara klasikleşen şekilde havaya kaldırdığı iki yumruğunu sallayarak selam verdi.

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, kulüp üyesi Ergin Ataman'a Galatasaray forması hediye etti.

CEDİ VE ÖMER FARUK PARKEDE

Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, Galatasaray'a karşı forma giydi.

Türkiye'yi NBA'de başarıyla temsil eden Cedi ile Ömer Faruk, yeni sezon öncesi Yunanistan temsilcisine transfer oldu. Milli yıldızlar, hazırlık maçında Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Cedi müsabakayı 12 sayıyla tamamlarken Ömer Faruk 15 sayı kaydetti. Ömer Faruk, performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

GALATASARAY, SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA VEDA ETTİ

Sarı-kırmızılı takım, Sinan Erdem Spor Salonu'na ev sahibi takım ünvanıyla son kez çıktı.

Yeni sezondan itibaren maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak Galatasaray, 2017'den bu yana kullandığı salona veda etti.

Sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 1 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Rasta Vechta takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak.