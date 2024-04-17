Haberler Basketbol ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadın Basketbol Süper Ligi final maçında ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 17:40
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ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadın Basketbol Süper Ligi final heyecanı yaşanıyor. ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇBK MERSİN - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak. Müsabaka TRT SPOR ve TBF Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin KADIN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

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