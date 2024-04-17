ING Kadın Basketbol Süper Ligi final heyecanı yaşanıyor. ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÇBK MERSİN - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak. Müsabaka TRT SPOR ve TBF Youtube'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin KADIN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE
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