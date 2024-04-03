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Bourg Basket - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Bourg Basket ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bourg Basket - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:50
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Bourg Basket - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. Yarı final maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransa ekibi Bourg Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bourg Basket - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURG BASKET - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bourg Basket - Beşiktaş maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:45'te TRT SPOR YILDIZ'da canlı yayınlanacak.

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