Anadolu Efes'te Xavi Pascual iddiası!

Ergin Ataman'ın ayrılmasından sonra Erdem Can'ı takımın başına getiren Anadolu Efes, Euroleague'de beklenen sonuçların alınamaması sonrası Can ile yollarını ayırmış ve yola Tomislav Mijatovic ile devam etme kararı almıştı.

Euroleague'de play-in mücadelesi veren Anadolu Efes'in yeni sezon için Xavi Pascual ile anlaştığı iddia edildi.

Sportando'dan Alessandro Luigi Maggi'nin haberine göre Anadolu Efes, İspanyol başantrenör ile çok yıllık bir anlaşma sağladı.

Daha önce Barcelona ve Panathinaikos gibi Avrupa devlerini çalıştıran Pascual, şu anda Zenit'i çalıştırıyor.