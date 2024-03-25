Beşiktaş Emlakjet-Mincidelice JL maçı kapalı gişe oynanacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak serinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Mincidelice JL ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir. Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımımızı destekleyecek 'Büyük Beşiktaş Taraftarı'na göstermiş olduğu ilgi için sonsuz teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

İki takım arasındaki ilk müsabakanın yarın oynanacağı yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşan takım, adını finale yazdıracak. İlk 2 mücadelede eşitlik olması durumunda serinin üçüncü ve son karşılaşması, 3 Nisan'da Fransa'da yapılacak.