Aliağa Petkimspor 58 -70 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 70-58 yendi.

İlk 2 dakikayı 4-0 üstün geçen rakibi karşısında daha etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş Emlakjet, Mitchell'in 9 sayı ürettiği periyodu 13 sayı farkla 22-9 üstün geçti.

İkinci periyoda Simmons, Aldridge ve Zoriks'in bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 18-22. Kalan bölümde farkı 8 sayıya (28-20) çıkaran Beşiktaş Emlakjet karşısında son bölümde yine etkili bir oyun ortaya koyan Aliağa Petkimspor, farkı 2 sayıya (30-32) indirmesine rağmen Beşiktaş Emlakjet, Allman'ın basketiyle soyunma odasına 34-30 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında Efianayi ve Zoriks'in 3 sayılık basketleriyle 36-34 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, 25. dakikayı da 42-39 önde geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Beşiktaş Emlakjet, periyodu 49-47 önde tamamladı.

Son 7 dakikasına 52-52 eşitlikle girilen müsabakada Simonovic, Delgado ve Allman'la 8-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Emlakjet 8 sayılık farka ulaştı: 60-52. Siyah-beyazlı ekip müsabakadan 70-58 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Efianayi 9, Yunus Sonsırma 8, Zoriks 11, Aldridge 5, Simmons 12, Emre Tanışan, Starks 7, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Allman 19, Mitchell 13, Kerem Konan 2, Delgado 6, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 3, Simonovic 3, Samet Yiğitoğlu 4

PERİYOT SONUÇLARI:

1. periyot: 9-22

Devre: 30-34

3. periyot: 47-49