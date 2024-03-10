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TOFAŞ: 93 - 95 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 95-93 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 18:41
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TOFAŞ: 93 - 95 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 95-93 mağlup etti.

Karşılaşma iki takımında karşılıklı basketleriyle başladı. TOFAŞ, Anadolu Efes'ten Ercan Osmani'nin basketine engel olamayınca 4. dakikada eşitlikle (12-12) geçildi. Savunmada sertliği arttırıp hücumda da agresif oynayan Anadolu Efes, Rıdvan Öncel'in sayı ve asistleriyle ilk çeyreği 17-23 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, 15. dakikada Willis'in 3 sayılık atışıyla farkı 19 sayıya çıkardı: 24-43. İki takımın da daha kontrollü oynadığı çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, Anadolu Efes 51-40 soyunma odasına önde gitti.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan TOFAŞ, Winston'un 2 serbest atışıyla skoru 27. dakikada öne geçti: 58-57. İki takımın da avantajı yakalamaya çalıştığı, sert savunmalara sahne olan çeyreğin kalan dakikalarını TOFAŞ daha iyi oynadı ve Sakic'in 3 sayılık atışıyla 71-67 final periyoduna üstün girdi.

Son periyoda TOFAŞ Winston'un 3 sayılık atışıyla başladı. TOFAŞ'ın önde gittiği maçta konuk ekip, maçın son dakikalarında Beaubois ile sayılar bularak skoru eşitliğe getirdi: 88-88. Beaubois, Bryant ve Erkan Yılmaz'ın sayılarına engel olamayan TOFAŞ, parkeden 93-95 mağlup ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, İsmail Binbir

TOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Winston 24, Homesley 11, Tolga Geçim 7, Ege Demir, O'Brien 15, Sakic 17, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 4

Anadolu Efes: Beaubois 27, Bryant 19, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 7, Thompson 6, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3, Wilis 8, Jones 18

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 17-23

Devre: 40-51

3. Periyot: 71-67

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