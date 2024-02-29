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Sarı melekler yarı finalde!

Fenerbahçe Opet, Alman Allianz MTV’yi 3-1 yenerek CEVŞampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Sarı melekler yarı finalde!

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Almanya'nın Allianz MTV takımını rövanşta 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 100 dakika süren mücadelenin setleri ise; 25-15, 25-15, 23-25 ve 25-19 sona erdi. Sarı Melekler, yarı finalde Milano- Lodz galibi ile finale çıkmak için kapışacak.

POTADA FİNAL FOUR GELDİ

Basketbol Kadınlar EuroLeague'de F.Bahçe Alagöz Holding, İspanya'da Perfumerias Avenida'yı 73-67 yendi ve seriyi 2-0 kazanarak Final Four'a kaldı. Sarılacivertliler, İstanbul'daki ilk maçı da 98-91 kazanmıştı. Bu kupadaki diğer temsilcimiz ÇBK Mersin ise 79-62 yendiği İspanyol Casademont Zaragoza'ya 57-56 kaybedince seride durum 1-1 oldu.

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