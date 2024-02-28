Haberler Basketbol Casademont Zaragoza: 57-56 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Casademont Zaragoza: 57-56 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 57-56 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 00:36
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Casademont Zaragoza: 57-56 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 57-56 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin temsilcisi ilk periyodu 15-9 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili mücadelesini sürdüren ÇBK Mersin, devreyi 30-27 önde tamamladı. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Zaragoza, son çeyreğe 45-39 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte ÇBK Mersin, Zaragoza'ya deplasmanda 57-56 mağlup oldu.

ÇBK Mersin, 1-1'e gelen çeyrek final serisinin üçüncü maçında Casademont Zaragoza ile sahasında karşılaşacak.

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