Beşiktaş 73 - 59 Lattes Montpellier (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EuroCup Kadınlar Çeyrek Final

EuroCup Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, sahasında ağırladığı Lattes Montpellier'i 73-59 mağlup etti.
Mücadelenin en skorer ismi Lattes Montpellier'de 21 sayı kaydeden Garance Rabot oldu.
Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Silvia Marziali, Alahbar Hasanov, Mladen Lucic
BEŞİKTAŞ: Lazic 8, Evans 16, Elif Bayram 14, Krivacevic 12, Nogic 17, Melek Uzunoğlu, Li 6, Topuzovic
LATTES MONTPELLİER: Zemoura 2, Djoko, Traore, Brun 2, Naigre 6, Alston 16, Jenkins 5, Rabot 21, Toure 7, Bernies
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT: 21-11
DEVRE: 45-26
3. PERİYOT: 61-42