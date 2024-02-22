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Beşiktaş 73 - 59 Lattes Montpellier (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EuroCup Kadınlar Çeyrek Final

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında sahasında Lattes Montpellier'i 73-59 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 29 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 22:31
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Beşiktaş 73 - 59 Lattes Montpellier (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EuroCup Kadınlar Çeyrek Final

EuroCup Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, sahasında ağırladığı Lattes Montpellier'i 73-59 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi Lattes Montpellier'de 21 sayı kaydeden Garance Rabot oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Şubat'ta Fransa'da oynanacak.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Silvia Marziali, Alahbar Hasanov, Mladen Lucic

BEŞİKTAŞ: Lazic 8, Evans 16, Elif Bayram 14, Krivacevic 12, Nogic 17, Melek Uzunoğlu, Li 6, Topuzovic

LATTES MONTPELLİER: Zemoura 2, Djoko, Traore, Brun 2, Naigre 6, Alston 16, Jenkins 5, Rabot 21, Toure 7, Bernies

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: 21-11

DEVRE: 45-26

3. PERİYOT: 61-42

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